Захарова сообщила о попытках Запада сорвать голосование на выборах в Госдуму РФ Захарова: Запад пытался сорвать голосование на выборах в Госдуму РФ

Москва19 сен Вести.Страны Запада пытались не допустить нормального волеизъявления граждан России в рамках выборов в Госдуму РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила: для голосования граждан РФ за рубежом МИД России заранее направил соответствующие документы, ноты с требованием обеспечить безопасность.

Речь идет о той части вот этого натиска, этой самой гибридной войны, в которую западники, НАТОвцы включили в том числе и наше голосование, пытаясь его сорвать, пытаясь не допустить нормального волеизъявления наших граждан. И, конечно, это страны с недружественными режимами… Мы прекрасно понимаем, что вот этого так сказать, декларируемого ими желания или стремления к обеспечению прав и свобод мы не дождемся и готовы, в том числе и к этому. Так что граждане России могут приходить и голосовать на всех заявленных участках, наши дипломаты готовы сообщила Захарова

Также Захарова рассказала: по данным на 15.00 19 сентября за рубежом проголосовали более 23 тысяч россиян.