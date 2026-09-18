Москва18 сен Вести.Российский народ сплотился для преодоления "чудовищных испытаний". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее Захарова заявила, что провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки вмешательства в процесс голосования на трехдневных выборах уже зафиксированы.

Даже в таких условиях мы умеем группироваться, умеем соединяться для того, чтобы преодолеть эти чудовищные испытания сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что, несмотря на внешние угрозы, выборы в России будут проведены.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин воспользовался возможностью проголосовать онлайн.