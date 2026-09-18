Москва18 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в проведении кампании по срыву голосования на выборах в России.
Речь в том числе идет о распространении информации и попытках повлиять на использование электронных процедур, сказала дипломат ТАСС.
Это и попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать - имею в виду сами выборы, - и чтобы это было не волеизъявление, а какая-то махинация. Вот к этому призывают очень активнопояснила дипломат
Захарова отметила, что МИД РФ поддерживает постоянный контакт с российскими загранучреждениями по вопросам проведения голосования. По ее словам, часть зарубежных избирательных участков уже провела выборы, а ведомство продолжает подготовку к основному дню голосования.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва в России пройдут с 18 по 20 сентября. Одновременно в 11 регионах проходят выборы губернаторов, в 39 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов.
Единый день голосования назначен на 20 сентября, при этом в регионах, где проходят прямые выборы, голосование продлится три дня.