Захарова обвинила Запад в кампании по срыву голосования в РФ Захарова заявила о попытках Запада сорвать голосование россиян на выборах

Москва18 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в проведении кампании по срыву голосования на выборах в России.

Речь в том числе идет о распространении информации и попытках повлиять на использование электронных процедур, сказала дипломат ТАСС.

Это и попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать - имею в виду сами выборы, - и чтобы это было не волеизъявление, а какая-то махинация. Вот к этому призывают очень активно пояснила дипломат

Захарова отметила, что МИД РФ поддерживает постоянный контакт с российскими загранучреждениями по вопросам проведения голосования. По ее словам, часть зарубежных избирательных участков уже провела выборы, а ведомство продолжает подготовку к основному дню голосования.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва в России пройдут с 18 по 20 сентября. Одновременно в 11 регионах проходят выборы губернаторов, в 39 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов.

Единый день голосования назначен на 20 сентября, при этом в регионах, где проходят прямые выборы, голосование продлится три дня.