Пискарев: мошенники с Украины и из ЕС активизируются в преддверии выборов

В ГД предупредили об активизации мошенников в преддверии выборов Пискарев: мошенники с Украины и из ЕС активизируются в преддверии выборов

Москва10 сен Вести.Страны Запада традиционно готовят провокации по срыву выборов в РФ. В преддверии голосования активизируются мошенники с Украины и стран Евросоюза, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он отметил, что для дестабилизации избирательного процесса в России Запд использует проверенные технологии, такие как воздействие на инфраструктуру проведения голосования.

В этом контексте прогнозируется активизация телефонных и интернет-мошенников с территории Украины и стран Евросоюза. Преступники могут убеждать людей оформить кредиты, перевести деньги на безопасные счета, а затем потребуют выполнить задание по срыву выборов в обмен на обещание вернуть средства или избежать мнимого уголовного наказания приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии ГД

Парламентарий уточнил, что преступники могут начать убеждать людей портить имущество или заливать красками бюллетени, урны и переносные ящики для голосования.

Подобные действия, согласно УК РФ, квалифицируются как хулиганство или воспрепятствование осуществлению избирательных прав, напомнил Пискарев.

Он призвал россиян быть бдительными, не поддаваться на уговоры мошенников и предупреждать родственников о возможных готовящихся провокациях.

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут в единые дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года.