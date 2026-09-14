В ГД заявили о вмешательстве Европарламента в российские выборы

Пискарев заявил о масштабной кампании Запада по дискредитации выборов в РФ В ГД заявили о вмешательстве Европарламента в российские выборы

Москва14 сен Вести.Западные органы власти и СМИ ведут скоординированную кампанию по дискредитации выборов в Государственную думу. Об этом журналистам сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Тема дискредитации российских выборов активно входит в официальную повестку представительных органов Евросоюза, Совета Европы и западных СМИ уверен парламентарий

В частности, на площадке Европарламента прошли открытые консультации с зарубежными оппозиционерами, материалы которых Брюссель намерен использовать для критики итогов выборов и обоснования новых антироссийских санкций.