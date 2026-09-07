Комиссия Госдумы сообщила о новых попытках вмешательства в выборы Комиссия ГД направила материалы о западных медиапроектах в Генпрокуратуру

Москва7 сен Вести.Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России зафиксировала запуск западных медиапроектов, которые направлены на вмешательство в выборы. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру РФ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По словам депутата, в августе были перезапущены медиапроекты, которые использовались при попытках вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Собранные материалы комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования. Работа на указанном направлении продолжается заявил Пискарев, слова которого приводит Telegram-канал комиссии

Политик также сообщил, что в деятельности, которую комиссия связывает с попытками дестабилизации ситуации в России, участвуют политтехнологи, инструкторы, координаторы протестов и специалисты по массовым коммуникациям. По его словам, некоторые из них ранее были связаны с событиями в Грузии и Белоруссии.

Пискарев утверждает, что через упомянутые медиаресурсы распространяются материалы, направленные на дезинформацию граждан, снижение доверия к действиям российских властей и дискредитацию выборов.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Кроме того, состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ.

Ранее Пискарев сообщил, что в преддверии выборов с территории иностранных государств идет сбор персональных данных россиян.