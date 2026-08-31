Пискарев заявил, что за рубежом идет сбор данных о россиянах перед выборами Пискарев: в иностранных государствах собирают данные россиян перед выборами

Москва31 авг Вести.С территории иностранных государств идет сбор персональных данных россиян в преддверии выборов в России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводит официальный Telegram-канал комиссии.

Он отметил, что данные собирают при переходе россиян по ссылкам, размещенным на ресурсах организаций, признанных в России иностранными агентами, нежелательными или экстремистскими.

По словам депутата, речь идет в том числе о программах, приложениях и файлах, которые используются для дискредитации выборов. Среди них Пискарев назвал боты для "протестного голосования", агитационные материалы и обучающие программы.

Маскируясь под лозунги о сохранности персональных данных и гарантии анонимности, граждан склоняют скачивать и распространять медиафайлы, присылать организаторам снимки с избирательных участков, делиться ссылками на специальные сайты и боты, подавать заявки и регистрироваться для участия в "обучающих тренингах" и массовых акциях сказал Пискарев

Парламентарий добавил, что собранные таким образом персональные данные могут использоваться иностранными спецслужбами для совершения преступлений или принуждения граждан к противоправным действиям. В частности, он упомянул возможные террористические акты и диверсии.

Не случайно взаимодействие с организациями, признанными в России нежелательными, экстремистскими и террористическими, у нас законом запрещено заявил Пискарев

В Единый день голосования в 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в рамках ЕДГ-2026 проходят более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня, в ходе которых предстоит распределить около 20,7 тысячи мандатов.

Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы депутатов Госдумы важным внутриполитическим событием.