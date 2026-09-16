Захарова: Россия готова к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму

Захарова заявила о готовности России к западным провокациям Захарова: Россия готова к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму

Москва16 сен Вести.Россия готова противостоять изощренным провокациям Запада в период выборов в Государственную думу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломаты проходят еще большую подготовку. Мы абсолютно к этому готовы. При этом мы прекрасно понимаем, что и с той стороны, видимо, готовность не меньшая к совершению еще каких-то, может быть, намного даже более извращенных провокаций отметила она, комментируя готовность России к западным провокациям на фоне выборов в Государственную думу

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в семи регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами.