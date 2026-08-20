Захарова: представители 55 стран готовы приехать в РФ для наблюдения за выборами

МИД: представители 55 стран готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами Захарова: представители 55 стран готовы приехать в РФ для наблюдения за выборами

Москва20 авг Вести.Представители 55 стран подтвердили приехать в Россию для наблюдения за проведением выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, приглашение было направлено в 12 международных организаций и свыше чем 100 стран.

По состоянию на 20 августа, представители 55 из них уже подтвердили готовность приехать в Россию сказала Захарова

Как рассказала дипломат, речь идет о традиционных партнерах России из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее Захарова заявила, что ряд европейских стран пытаются "раскачать очередную волну русофобской истерии", чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в России 18-20 сентября.