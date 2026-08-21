МИД РФ обеспокоен ситуацией в Прибалтике, Польше и Чехии перед выборами в ГД

МИД РФ назвал страны, вызывающие наибольшие опасения перед выборами в Госдуму МИД РФ обеспокоен ситуацией в Прибалтике, Польше и Чехии перед выборами в ГД

Москва21 авг Вести.Государства, где значительную долю правящих кругов охватила клиническая русофобия, внушают наибольшую тревогу в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер.

Наибольшую обеспокоенность вызывают <...> Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев" отметил зампред комиссии ведомства по выборам

Дипломат также допустил, что в день голосования на участках за пределами страны возможны провокации. По его словам, ведомство ожидает у стен российских дипломатических представительств привычные акции украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников".

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва растянется на три дня и пройдет с 18 по 20 сентября. Участие в кампании примут "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Для граждан РФ, находящихся за границей, будет организовано 312 избирательных участков в 152 странах.