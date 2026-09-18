Захарова: провокации в отношении российских избирательных участков уже есть Захарова сообщила о провокациях против российских избирательных участков

Москва18 сен Вести.Провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки вмешательства в процесс голосования на трехдневных выборах уже зафиксированы. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны — вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, (в виде – прим. ред.) огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами (на ход голосования – прим. ред.) сказала она

Коллективы российских загранучреждений делают все для обеспечения безопасности избирательных участков, продолжила Захарова.

Дипломат подчеркивала, что Россия готова противостоять "извращенным провокациям" Запада в период выборов в Государственную думу.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова также не исключила вероятности роста количества провокаций со стороны разведывательных структур Запада в преддверии выборов.