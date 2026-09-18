ЦИК: более 25% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму явка превысила 25% ЦИК: более 25% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Москва18 сен Вести.Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 25,3%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 20:13 мск.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что народ России сплотился для преодоления "чудовищных испытаний" в виде попытки вмешательства в процесс голосования на трехдневных выборах.

Выборы стартовали 18 сентября. Голосование впервые проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно. Всего в Единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.