ЦИК: явка на выборах в ГД к завершению первого дня голосования составила 29,45%

Явка на выборах в Госдуму в первый день превысила 29% ЦИК: явка на выборах в ГД к завершению первого дня голосования составила 29,45%

Москва18 сен Вести.Явка на выборах депутатов Госдумы РФ к завершению первого дня голосования, по состоянию на 21.00 по московскому времени, составила 29,45%. Это следует из данных, которые были опубликованы на сайте ЦИК.

Ход голосования по федеральному округу — 29,45% было сказано в сообщении ЦИК

В пятницу, 18 сентября, стартовали выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно.

В первый день голосования свои голоса отдали многие российские политики. Президент РФ Владимир Путин проголосовал онлайн. Российский лидер воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.