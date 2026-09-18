Москва18 сенВести.Явка на выборах депутатов Госдумы РФ к завершению первого дня голосования, по состоянию на 21.00 по московскому времени, составила 29,45%. Это следует из данных, которые были опубликованы на сайте ЦИК.
Ход голосования по федеральному округу — 29,45%было сказано в сообщении ЦИК
В пятницу, 18 сентября, стартовали выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно.
В первый день голосования свои голоса отдали многие российские политики. Президент РФ Владимир Путин проголосовал онлайн. Российский лидер воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.