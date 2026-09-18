В России начались трехдневные выборы в Госдуму

Трехдневные выборы в Госдуму начались в России В России начались трехдневные выборы в Госдуму

Москва18 сен Вести.Трехдневные выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц 8 регионов РФ, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления пройдут в России с 18 по 20 сентября.

Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 23:00 мск. Проголосовать на участке избиратели смогут с 08:00 до 20:00 по местному времени.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, трехдневное проведение выборов обеспечивает дополнительный уровень безопасности всех участников выборов. Всего в ЕДГ-2026 пройдут более 2,2 тысячи избирательных кампаний. Также предлагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:25 мск явка избирателей на выборах в Госдуму в России составила 10,09%.