Москва18 сенВести.В России продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:25 мск явка избирателей составила 10,09%.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что численность избирателей в РФ превышает 111 млн, за рубежом - 1,8 млн человек.
Выборы стартовали 18 сентября. Голосование впервые проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно. Всего в Единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.