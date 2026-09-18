ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 13 часам составила 10,09%

Более 10% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 13 часам составила 10,09%

Москва18 сен Вести.В России продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:25 мск явка избирателей составила 10,09%.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что численность избирателей в РФ превышает 111 млн, за рубежом - 1,8 млн человек.

Выборы стартовали 18 сентября. Голосование впервые проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно. Всего в Единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.