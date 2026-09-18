ЦИК: более 21% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму превысила 21% ЦИК: более 21% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Москва18 сен Вести.Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 21,58%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 18.00 мск.

Ход голосования по федеральному округу - 21,58% отмечается в сообщении

В пятницу на выборах в Госдуму проголосовали многие российские политики, президент страны Владимир Путин также воспользовался возможностью отдать свой голос онлайн.

Выборы стартовали 18 сентября. Голосование впервые проходит в течение трех дней — оно продлится до 20 сентября включительно. Всего в Единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.