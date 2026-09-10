Москва10 сенВести.Явка на предстоящих выборах в Госдуму находится в диапазоне 51-53%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.
Отмечается, что декларируемая явка на сентябрьские выборы депутатов Госдумы составляет 70%.
За несколько недель до единого дня голосования о своем намерении принять участие в думских выборах с разной степенью уверенности заявили 7 из 10 россиян (70%)говорится в сообщении на сайте центра
При этом 54% опрошенных заявили, что точно планируют прийти на избирательный участок.
Опрос проведен в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва будет проходить в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.