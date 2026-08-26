Володин рассказал о составе депутатов нового созыва Госдумы Володин: более 70% депутатов планируют избираться в новый созыв Госдумы

Москва26 авг Вести.Свыше 70% ныне осуществляющих свои полномочия депутатов намерены избираться в новый созыв Госдумы. Об этом заявил ИС "Вести" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он добавил, что, несмотря на начало выборов, политики не уходят в отпуск, а занимаются работой по организации избирательных округов.

У политиков отпусков не бывает, но всегда есть возможность выбора. Тот, кто планирует избираться, а таких у нас депутатов из действующего созыва 72,6% сказал Володин

По его словам, сейчас депутаты активно встречаются с жителями, изучают местные вопросы и вносят законопроекты.

Ранее стало известно, что в России могут начать использовать трафареты для стопроцентной защиты персональных данных избирателей во время голосования по примеру Казахстана.