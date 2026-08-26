Москва26 авгВести.Свыше 70% ныне осуществляющих свои полномочия депутатов намерены избираться в новый созыв Госдумы. Об этом заявил ИС "Вести" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он добавил, что, несмотря на начало выборов, политики не уходят в отпуск, а занимаются работой по организации избирательных округов.
У политиков отпусков не бывает, но всегда есть возможность выбора. Тот, кто планирует избираться, а таких у нас депутатов из действующего созыва 72,6%сказал Володин
По его словам, сейчас депутаты активно встречаются с жителями, изучают местные вопросы и вносят законопроекты.
Ранее стало известно, что в России могут начать использовать трафареты для стопроцентной защиты персональных данных избирателей во время голосования по примеру Казахстана.