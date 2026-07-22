Москва22 июл Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны РФ проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.

Политики должны быть ближе к Вооруженным силам, отметил он, выступая на пленарном заседании, где присутствовал замминистра обороны Виктор Горемыкин.

Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим предложил Володин, обращаясь к Горемыкину

Участие в военных сборах будет способствовать тому, что депутаты станут "более ответственно" подходить к рассмотрению и принятию соответствующих законопроектов.

Спикер Госдумы отметил, что военные сборы для депутатов можно провести вместо отпусков, поскольку "у политиков отпусков не бывает". Володин добавил, что ждет предложения от Минобороны.

В свою очередь Горемыкин сообщил, что ведомство готово согласовать сборы "по датам, по времени и даже по характеру".