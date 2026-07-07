Володин: государственник думает о стране, а политик - о личной победе

Володин рассказал, чем государственник отличается от политика Володин: государственник думает о стране, а политик - о личной победе

Москва7 июл Вести.Государственник прежде всего думает о стране, в то время как политик думает о личной победе и победе своей партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уже состоялись съезды политических партий, которые представлены в палате парламента​​​. Кроме того, сейчас идет процесс регистрации, затем начнется избирательная кампания.

В этой связи Вячеслав Володин отметил, что государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране.

Политик думает о личной победе, о победе его партии. Но популизм и демагогия разрушительны сказал председатель Госдумы

Он подчеркнул, что необходимо помнить о проведении специальной военной операции и о том, что против России действует коллективный Запад.