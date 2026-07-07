Москва7 июлВести.Государственник прежде всего думает о стране, в то время как политик думает о личной победе и победе своей партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уже состоялись съезды политических партий, которые представлены в палате парламента. Кроме того, сейчас идет процесс регистрации, затем начнется избирательная кампания.
В этой связи Вячеслав Володин отметил, что государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране.
Политик думает о личной победе, о победе его партии. Но популизм и демагогия разрушительнысказал председатель Госдумы
Он подчеркнул, что необходимо помнить о проведении специальной военной операции и о том, что против России действует коллективный Запад.
И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать - это все на руку противнику, надо себе отдавать отчет. В политике надо уметь держать удар и не вертеть головойдобавил он