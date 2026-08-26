Володин заявил о 47 инициированных законах после конца пленарных заседаний ГД Володин: инициировано 47 законопроектов после завершения пленарных заседаний ГД

Москва26 авг Вести.За месяц, прошедший после окончания пленарных заседаний Госдумы, было инициировано 47 законопроектов. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Он добавил, что рассматривать новые законопроекты будет уже следующий созыв Госдумы.

За прошедший месяц после того, как Дума в рамках пленарных заседаний завершила работу, инициировано 47 законопроектов, из которых 68% депутатских, а рассматривать уже их будет следующий созыв девятый после выборов, которые состоятся в течение трех дней 18, 19, 20 сентября заявил Володин

Он подчеркнул, что сейчас в политике становится больше конкуренции, а депутаты стали больше осознавать разрушительность демагогии и популизма.

В политике есть конкуренция. Поэтому депутат, который хочет победить, будет работать, решать проблемы. Все понимают прекрасно, что демагогия и популизм разрушительны, надо исходить из предложений, которые можно реализовать, а жители сами разберутся уже, кто предлагает более эффективные решения рассказал Володин

Ранее Володин рассказал, сколько депутатов будут переизбираться в Госдуму. По его словам, этот показатель будет выше 70%.