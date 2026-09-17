Памфилова назвала безопасность приоритетом ЦИК на выборах в Госдуму

Памфилова заявила, что приоритетом для ЦИК на выборах является безопасность Памфилова назвала безопасность приоритетом ЦИК на выборах в Госдуму

Москва17 сен Вести.Приоритетом для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на выборах в Госдуму 2026 года является безопасность. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она выступила с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а безопасность на этих выборах для нас основной приоритет сказала председатель ЦИК

По словам Памфиловой, она уверена, что комиссия сделает все, чтобы сохранить баланс между обеспечением безопасности и принципами открытости и прозрачности избирательного прогресса.

Ранее Памфилова заявила, что "большая киберагрессия" в отношении ресурсов избирательной системы России не удалась, а ее организаторы "получили по лбу".