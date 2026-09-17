Москва17 сенВести.Приоритетом для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на выборах в Госдуму 2026 года является безопасность. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она выступила с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а безопасность на этих выборах для нас основной приоритетсказала председатель ЦИК
По словам Памфиловой, она уверена, что комиссия сделает все, чтобы сохранить баланс между обеспечением безопасности и принципами открытости и прозрачности избирательного прогресса.
Ранее Памфилова заявила, что "большая киберагрессия" в отношении ресурсов избирательной системы России не удалась, а ее организаторы "получили по лбу".