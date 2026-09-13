Москва13 сен Вести.Центральной избирательной комиссии России удалось выполнить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным – сделать избирательную систему страны прозрачной. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на марафоне "Знание. Первые" в Екатеринбурге.

Она напомнила, что Путин поставил эту задачу, когда в 2010-2012 годах Россия столкнулась с угрозой "цветной революции". В этот период, продолжила она, Запад с помощью некоммерческих организаций пытался изменить политическую и социальную ситуацию в стране.

Тогда президент Путин поставил задачу, чтобы в России была создана максимально прозрачная, открытая избирательная система, которая вызывает доверие людей, которая позволяет сделать так, чтобы легитимность выборов ни у кого не вызывала сомнений сказала Памфилова

Она подчеркнула, что все эти годы ЦИК стремился сделать так, чтобы выборы в России никогда больше не были поводом для провокаций и революций.

Наш главный экзаменатор, наш главный судья – это наш народ. Именно он дает оценку тому, как мы работаем. Я хочу сказать, что за эти годы, именно применяя современные технологии, удалось сделать систему действительно максимально открытой и прозрачной. Аналогов по прозрачности в мире нет подытожила она

Ранее Памфилова заявила, что россияне стали больше доверять выборам внутри страны. По ее словам, число людей, доверяющих им, выросло вдвое.