Москва13 сен Вести.Запад пытается задушить весь мир своим "электоральным диктатом", заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на марафоне "Знание. Первые" в Екатеринбурге.

Она пояснила, что Запад за красивыми словами скрывает желание подчинить себе другие страны "электоральной дубинкой", а затем "потрошить" их в своих интересах.

К сожалению, идет потеря электорального суверенитета ряда стран, которые в свое время были буквально задушены в объятиях деградирующих элит Запада… Тенденция, когда страны под диктатом таких организаций, как Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других, которыми навязывается, независимо от национальных особенностей, традиций, истории, культуры того или иного народа, сверху определенный такой электоральный диктат, как надо проводить выборы объяснила она

В то же время у многих стран просыпается национальное достоинство, появляется осознание собственной уникальности, неповторимости, а приоритетом становятся собственные интересы, в том числе в сфере национальной безопасности, продолжила председатель ЦИК РФ.

И многие страны стали стягивать с себя этот электоральный диктат резюмировала Памфилова

Ранее она заявила, что россияне стали больше доверять выборам.