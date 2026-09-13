Памфилова заявила о росте доверия россиян к выборам Глава ЦИК Памфилова: доверие к выборам выросло более чем вдвое

Москва13 сен Вести.Доверие россиян к выборам и избирательной системе на президентских выборах 2024 года составило 83%. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила на марафоне "Знание. Первые" в Екатеринбурге.

По словам главы ЦИК, еще несколько лет назад этот показатель находился ниже 40%. Памфилова отметила, что добиться его существенного роста удалось в рамках работы по созданию максимально открытой и прозрачной избирательной системы.

Уровень доверия, там где-то было у нас ниже 40%, [удалось] добиться, что на выборах президента, которые у нас проходили в 2024 году, он достиг более чем вдвое, то есть 83%. Уровень доверия как самим выборам, так и к избирательной системе. И для нас это самый главный результат рассказала председатель ЦИК

Памфилова связала начало этой работы с событиями 2010-2012 годов. По ее словам, в тот период Россия столкнулась с угрозой "болотной революции" и попытками извне повлиять на политическую и социальную ситуацию в стране через поддерживаемые Западом неправительственные организации.

Ранее Памфилова рассказала, что число жалоб на давление на избирателей резко сократилось. В ЦИК поступило лишь 12 обращений.