Москва13 сенВести.Электронное голосование на выборах в Российской Федерации никогда не будет единственным вариантом для россиян. Об этом ТАСС заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
На полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге ее спросили о переходе исключительно к электронному голосованию.
Никогда. Я считаю, что нетсказала она
Памфилова добавила, что нельзя оставлять людей без выбора.
Мы не заменяем одно другим. Мы сочетаем. Мы сохраняем. Потому что это расширяет право выбора – чтобы человек мог выбратьотметила глава ЦИК
Ранее Памфилова заявила, что доверие россиян к выборам и избирательной системе на президентских выборах 2024 года составило 83%.