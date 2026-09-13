Памфилова: Россия не перейдет к исключительно электронному голосованию

"Оставляем выбор": Памфилова высказалась об электронном голосовании Памфилова: Россия не перейдет к исключительно электронному голосованию

Москва13 сен Вести.Электронное голосование на выборах в Российской Федерации никогда не будет единственным вариантом для россиян. Об этом ТАСС заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

На полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге ее спросили о переходе исключительно к электронному голосованию.

Никогда. Я считаю, что нет сказала она

Памфилова добавила, что нельзя оставлять людей без выбора.

Мы не заменяем одно другим. Мы сочетаем. Мы сохраняем. Потому что это расширяет право выбора – чтобы человек мог выбрать отметила глава ЦИК

Ранее Памфилова заявила, что доверие россиян к выборам и избирательной системе на президентских выборах 2024 года составило 83%.