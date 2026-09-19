"Быстро, четко и понятно": Захарова охарактеризовала выборы в Госдуму Захарова: выборы в Госдуму проходят быстро, четко и понятно

Москва19 сен Вести.Процесс голосования в Госдуму — быстрый, четкий и понятный. При организации голосования удалось учесть полученные раннее общественные просьбы и проблемы прошлых лет, указала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, по словам дипломата, ранее были инциденты, когда людям говорили, что им не могут выдать бумажные бюллетени, так как они не подали на них заявки заранее.

Сейчас первое, что ты слышишь после слов "здравствуйте, проходите", - тебя спрашивают, желаешь ты проголосовать бумажным бюллетенем или электронно. Я считаю, что это как раз то, что было учтено по результатам общественной просьбы. Все быстро, четко, понятно подчеркнула она

Захарова также отметила, что людей в избирательных участках действительно много. Это, по ее мнению, "тоже отличительный момент".

Ранее Памфилова назвала безопасность главным приоритетом текущих выборов.