Москва19 сенВести.Главный приоритет выборов депутатов Государственную думу - это безопасность. Об этом ИС "Вести" сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецедентны. Исходя из того, что Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и самое главное, да, металлодетекторы, рамки необходимыеотметила она
Глава Глава ЦИК Памфилова ранее сообщила о 22 уголовных делах в ходе выборов в России. Голосование началось 18 сентября и завершится 20 числа.