Москва19 сен Вести.Главный приоритет выборов депутатов Государственную думу - это безопасность. Об этом ИС "Вести" сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецедентны. Исходя из того, что Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и самое главное, да, металлодетекторы, рамки необходимые