Москва19 сенВести.В приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочное, чтобы не дать повода для украинских атак. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
По ее словам, безопасность - приоритет нынешних выборов, особенно в приграничных регионах.
Применили все виды голосования, в том числе досрочные, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не на военные объекты, а на мирных людей, и не создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому был принят целый набор мер, взаимодействуем со всеми нашими правоохранительными органамиподчеркнула Элла Памфилова
Сегодня в России идет второй день голосования на выборах в Госдуму. Проголосовать можно онлайн и на избирательных участках.