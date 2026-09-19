Памфилова: задействованы все виды голосования, чтобы не дать повода для атак ВСУ

В приграничье применили все виды голосования для обеспечения безопасности Памфилова: задействованы все виды голосования, чтобы не дать повода для атак ВСУ

Москва19 сен Вести.В приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочное, чтобы не дать повода для украинских атак. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, безопасность - приоритет нынешних выборов, особенно в приграничных регионах.

Применили все виды голосования, в том числе досрочные, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не на военные объекты, а на мирных людей, и не создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому был принят целый набор мер, взаимодействуем со всеми нашими правоохранительными органами подчеркнула Элла Памфилова

Сегодня в России идет второй день голосования на выборах в Госдуму. Проголосовать можно онлайн и на избирательных участках.