В России стартовал второй день голосования

Стартовал второй день голосования на выборах в Госдуму РФ В России стартовал второй день голосования

Москва19 сен Вести.В России начался второй день голосования на выборах в Госдуму. Голосование проходит в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.

Избирательные участки открываются в 8.00 по местному времени. Проголосовать можно и онлайн – в дистанционном голосовании могут принять участие избиратели из 32 регионов.

По данным платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), онлайн проголосовали 2,9 млн россиян. Всего заявления на участие в ДЭГ подали более 4 млн человек.

В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы явка по состоянию на 21.00 мск составила 29,45%, следует из данных ЦИК.

В первый день свои голоса отдали многие российские политики. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн из своего рабочего кабинета.