Мирошник: Киев пошел на серьезную эскалацию в попытках помешать выборам в РФ

Мирошник: Украина пошла на серьезную эскалацию в попытках помешать выборам в РФ Мирошник: Киев пошел на серьезную эскалацию в попытках помешать выборам в РФ

Москва20 сен Вести.Киевский режим в последние два месяца шел на серьезную эскалацию в попытках помешать проведению выборов в Госдуму России. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

О действиях Киева Мирошник сообщил во время своего выступления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На протяжении последних как минимум двух месяцев мы наблюдаем достаточно серьезную эскалацию террористических и военных преступлений в виде атак, увеличения количества обстрелов и максимальное использование беспилотников различного типа с непосредственным прицелом на те территории, где будут организованы выборы сказал Мирошник

Ранее он предупреждал, что украинские боевики готовят операции, чтобы сорвать или как-либо повлиять на проведение выборов в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" сообщила, что киевский режим является инструментом в попытках сорвать выборы в Госдуму России, за ним стоят натовцы. Дипломат обратила внимание, что боевики ВСУ атакуют избирательные участки, устраивают теракты в отношении руководителей избирательных комиссий.