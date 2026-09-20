Мирошник: ВСУ готовят операции, чтобы сорвать проведение выборов в РФ

Мирошник предупредил о подготовке Киевом операций по срыву выборов в РФ Мирошник: ВСУ готовят операции, чтобы сорвать проведение выборов в РФ

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операции, чтобы сорвать или как-либо повлиять на проведение выборов в России.

Об этом агентству ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Удары усиливаются. Есть специально подготовленные операции, которые касаются Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), на которых они (ВСУ) сконцентрировали значительное количество сил. И либо уже пытаются, либо будут еще пытаться в ходе непосредственно голосования сорвать либо повлиять как-то на проведение самих выборов, поскольку на исход они не сумеют повлиять заявил Мирошник

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевский режим является инструментом в попытках сорвать выборы в Госдуму России, за ним стоят натовцы.

Кроме того, по ее словам, сотрудники избирательных комиссий в регионах, которые подвергаются атакам беспилотников, "бросают вызов террористической швали".