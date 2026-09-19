Москва19 сен Вести.Киевский режим является инструментом в попытках сорвать выборы в Госдуму России, за ним стоят натовцы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Вооруженные силы Украины атакуют избирательные участки, устраивают теракты в отношении руководителей избирательных комиссий.

Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы. Я думаю, что это неудивительно ни для кого, ведь на Украине с отсутствием, в принципе, выборов уже, наверное, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан. Вы же видите, как ВСУ атакуют и избирательные участки, атакуют дронами. Все знают о чудовищных терактах в отношении руководителей участковых избирательных комиссий сказала Захарова

В Запорожской области 15 сентября при атаке беспилотного летательного аппарата погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина.