Москва4 сенВести.Киевский режим в принципе отказался от проведения выборов на Украине. Об этом в беседе с корреспондентом RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Что касается нынешней ситуации, посмотрите, вроде, ориентируясь на Запад для получения некой большей демократичности, киевский режим, Украина отказались в принципе от выборовсказала Мария Захарова
Она подчеркнула, что представители киевского режима сделали все для того, чтобы буквально отменить выборы на Украине, поскольку уверены в результате.
Они понимают, что украинский народ ненавидит Зеленского. Украинцы понимают, что он их обманул, намеренно затянул в пучину безумияотметила Захарова