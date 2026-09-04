Захарова: власти Украины в принципе отказались от проведения выборов Захарова: киевский режим в принципе отказался от проведения выборов

Москва4 сен Вести.Киевский режим в принципе отказался от проведения выборов на Украине. Об этом в беседе с корреспондентом RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Что касается нынешней ситуации, посмотрите, вроде, ориентируясь на Запад для получения некой большей демократичности, киевский режим, Украина отказались в принципе от выборов сказала Мария Захарова

Она подчеркнула, что представители киевского режима сделали все для того, чтобы буквально отменить выборы на Украине, поскольку уверены в результате.