Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Захарова прокомментировала инициативу изменить название Украины Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Москва15 июл Вести.Киевский режим, судя по всему, отказался от своих якобы предков – "укров". Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она прокомментировала предложение бывшего главы МИД Украины Бориса Тарасюка, который заявил, что первоначальным названием страны было "Русь". По его словам, "Московское царство" украло это наименование.

То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"? сыронизировала Захарова

Ранее она отреагировала на слова главы евродипломатии Евросоюза Каи Каллас о геополитическом значении российской рыбы. Она пошутила, что та уже "протухла".