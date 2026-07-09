Москва9 июл Вести.Заявление главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов – это акт лингвистического самоуничтожения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass – Donbas, Tjernobyl – Tjornobyl​​​. По ее словам, это позволит продемонстрировать "решительный отказ от колониального наследия России", которая якобы пытается стереть культуру и идентичность Украины.

Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире прокомментировала Захарова

Дипломат напомнила, что в западных странах уже много лет кампания по замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на "киевскорежимный новояз". В этом властям Украины и спонсорам республики помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, включая Google. Официальный представитель ведомства назвала такие действия антинаучными и антиисторичными.

Захарова также напомнила, что Швеция, которая "дистанцируется от колониального наследия России", в XVII–XVIII веках сама была одной из самых крупных колониальных империй Европы.

Еще одна деталь, которую стоит напомнить госпоже Мальмер Стенергард. Сам шведский стал государственным в Швеции только в 2009 году – до этого юридически у страны вообще не было официального языка. Государству, которое несколько веков не могло определиться со статусом собственного языка, явно есть чем заняться в области лингвистики подчеркнула она

В заключение официальный представитель российского МИД отметила, что в скандинавских сагах Киев упоминался под названием Кёнугард. Дипломат сыронизировала, что можно рассмотреть и такое написание украинской столицы.