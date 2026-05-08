Безлюдные улицы Чернобыля и Припяти декоммунизировали В Чернобыле и Припяти декоммунизировали 82 топонима

В Чернобыле и Припяти были переименованы безлюдные улицы, переулки и проспекты с советскими названиями. Об этом пишут украинские СМИ.

Распоряжение подписал директор департамента городского строительства и архитектуры Киевской областной администрации Ярослав Янович.

Всего декоммунизировали 82 топонима: проспект Ленина, например, переименовали в Центральный, а улица Коммунистическая стала улицей Спасателей.

