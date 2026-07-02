Москва2 июл Вести.РФ отправила ноту в Министерство иностранных дел Швеции из-за очередной атаки дронов на российскую дипмиссию, которая произошла ночью 2 июля. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

По его словам, дрон был с небольшой дальностью полета и, вероятно, запущен из Стокгольма.

Полиция приехала по нашему вызову, осмотрела место происшествия, забрала остатки контейнера с краской и дрона. Ну и будет проводить расследование. Мы, соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования сказал посол

Ранее официальный Telegram-канал российского диппредставительства сообщил, что посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению с применением беспилотных летательных аппаратов.