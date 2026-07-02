Москва2 июл Вести.Российскому посольству в Стокгольме за два года не предоставили конкретных результатов расследований по атакам дронов на здание дипломатической миссии. Об этом ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Швеции Сергей Беляев.

Мы исходим из того, что Швеция, как государство, несет ответственность за обеспечение безопасности и неприкосновенности дипломатических миссий на своей территории. … К сожалению, каждый раз приезжает шведская полиция, кивает, собирает доказательную базу, обещает разобраться. Но вот за два года пока никаких конкретных результатов этих расследований мы не увидели сказал дипломат

По его словам, с 2024 года было совершено более 25 атак на здание посольства с применением беспилотных летательных аппаратов. Последний удар произошел в ночь на 2 июля. Дрон, атаковавший посольство, был кустарной сборки.