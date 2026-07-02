Посла Швеции вызовут в МИД РФ в связи с атакой БПЛА на посольство в Стокгольме МИД РФ вызовет посла Швеции из-за атаки на российское посольство в Стокгольме

Москва2 июл Вести.Посол Швеции в Москве будет вызван в МИД РФ в связи с совершенной на российское посольство в Стокгольме атакой с использованием дронов, заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России сказала она

В ночь на 2 июля на посольство РФ в Швеции была совершена атака с применением двух БПЛА, к одному из которых был прикреплен муляж самодельного устройства, а ко второму - емкость с красной краской. Дрон с имитацией СВУ, как сообщили в дипмиссии РФ, упал на территории вблизи здания посольства.

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что в связи с этим инцидентом РФ направила ноту в МИД Швеции.