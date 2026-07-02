Москва2 июлВести.Посол Швеции в Москве будет вызван в МИД РФ в связи с совершенной на российское посольство в Стокгольме атакой с использованием дронов, заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.
В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД Россиисказала она
В ночь на 2 июля на посольство РФ в Швеции была совершена атака с применением двух БПЛА, к одному из которых был прикреплен муляж самодельного устройства, а ко второму - емкость с красной краской. Дрон с имитацией СВУ, как сообщили в дипмиссии РФ, упал на территории вблизи здания посольства.
Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что в связи с этим инцидентом РФ направила ноту в МИД Швеции.