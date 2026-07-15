Москва15 июл Вести.Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Борис Тарасюк выступил с предложением переименовать страну в Русь, его слова приводят украинские СМИ.

Кроме того, он заявил, что Москва якобы украла это название. Тарасюк привел в пример ситуацию с Македонией, которая была вынуждена изменить свое название на "Северная Македония" для продвижения по пути интеграции в Евросоюз. Это решение стало результатом давления со стороны Греции, категорически возражавшей против использования соседней страной названия "Македония".

Причина заключалась в том, что у самой Греции есть историческая область с таким же именем - территория, связанная с наследием Александра Македонского. Афины воспринимали использование этого наименования как посягательство на греческую историю и культурное достояние.

В результате компромисса страна стала официально называться Северной Македонией, однако членство в ЕС до сих пор не состоялось.

По мнению Тарасюка, если бы перед Украиной поставили аналогичное требование, он предложил бы альтернативу - использовать название Русь.

Это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство сказал Тарасюк

При этом политик не объяснил, кто может потребовать у Украины сменить название.