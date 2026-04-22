Посол Долгов дал совет Украине после слов о "Донниленде" в Донбассе

Москва22 апр Вести.Предложение украинской делегации США о переименовании части Донбасса в "Донниленд" в честь американского лидера Дональда Трампа является простым "стебом" киевского режима. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с изданием Газета.ru.

Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это... Донбасс — территория Российской Федерации подчеркнул Долгов

По словам собеседника, украинским переговорщикам в таком случае следовало бы задуматься о переименовании Киева.

Посол отметил, что более значимый вопрос в настоящий момент – это продолжение поддержки Украины со стороны европейских стран. По его словам, это является долгосрочной угрозой для мира и безопасности.

О предложении украинских чиновников переименовать часть Донбасса ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечали, что впервые это название "отчасти в шутку" упомянул один из переговорщиков, когда пытался убедить администрацию Трампа отвергнуть условия РФ по урегулированию.