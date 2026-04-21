Москва21 апр Вести.Украинские чиновники предложили США назвать часть Донбасса "Доннилендом" в честь президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что впервые это название "отчасти в шутку" упомянул один из украинских переговорщиков, когда пытался убедить администрацию Трампа отвергнуть российские условия по урегулированию конфликта на Украине.

Самым невероятным примером использования имени президента Трампа применительно к геополитическому очагу напряженности может оказаться тот, который до сих пор оставался вне публичного поля. На мирных переговорах по Украине в последние месяцы украинские чиновники предложили назвать "Доннилендом" часть Донбасса говорится в публикации

Отмечается, что хотя Киев и продолжает неофициально использовать это название на переговорах, ему не удалось сделать позицию Трампа благосклоннее к себе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия неоднократно требовала от Киева вывести войска из Донбасса.

Также Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из региона означал бы переход к политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта.