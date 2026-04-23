Spiegel: заигрывание Киева с Трампом и идея про "Донниленд" не помогут Украине

Фантастическое безумие: в Германии высмеяли Киев за "Донниленд"

Москва23 апр Вести.Политические заигрывания Киева перед американским президентом Дональдом Трампом вряд ли помогут Украине изменить ситуацию в свою пользу, пишет немецкая газета Spiegel.

Таким образом издание отреагировало на опубликованную в газете The New York Times информацию о намерении Киева назвать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донбасса "Доннилендом" — в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Автор публикации предположил, что тем самым в Киеве хотели угодить главе Белого дома и склонить его к усилению политического и экономического давления на Москву в вопросе о принадлежности региона.

Украинцы при необходимости готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались … Переименовать часть Донбасса в "Донниленд" … Этот символизм и откровенное заигрывание вряд ли поможет, когда конфликт будет близок к развязке говорится в статье

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия неоднократно требовала от киевского режима вывести войска из Донбасса.

Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из региона означал бы переход к политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта.