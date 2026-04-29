Захарова рассказала о пунктах, без которых урегулирование на Украине невозможно

Захарова: урегулирование на Украине невозможно без признания новых регионов РФ Захарова рассказала о пунктах, без которых урегулирование на Украине невозможно

Москва29 апр Вести.Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии необходимо для долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила в интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только при устранении его первопричин

Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса рассказала Захарова

Она отметила, что Запад и Киев не могут диктовать России условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.