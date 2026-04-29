Москва29 апрВести.Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии необходимо для долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила в интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также подчеркнула, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только при устранении его первопричин
Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризисарассказала Захарова
Она отметила, что Запад и Киев не могут диктовать России условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.