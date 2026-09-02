Москва2 сенВести.Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выборы в стране проводиться не будут, и призвал граждан готовиться к тяжелой зиме.
Ранее Михаил Федоров говорил о кризисе управления на Украине и выступал за проведение выборов.
Все должны понять: никаких выборов не будет. Не надо работать на какие-то вещи связанные с выборамисказал он в эфире украинского новостного телемарафона
По словам спикера Рады, вместо подготовки к выборам украинцам нужно сосредоточиться на своих прямых обязанностях и готовиться к тяжелому зимнему периоду.
Ранее сообщалось о том, что России выгодно проведение выборов на Украине, поскольку они могут привести к дестабилизации киевского режима. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.