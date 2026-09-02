Спикер Рады: выборы на Украине проводить не будут

Спикер Рады исключил проведение выборов на Украине Спикер Рады: выборы на Украине проводить не будут

Москва2 сен Вести.Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выборы в стране проводиться не будут, и призвал граждан готовиться к тяжелой зиме.

Ранее Михаил Федоров говорил о кризисе управления на Украине и выступал за проведение выборов.

Все должны понять: никаких выборов не будет. Не надо работать на какие-то вещи связанные с выборами сказал он в эфире украинского новостного телемарафона

По словам спикера Рады, вместо подготовки к выборам украинцам нужно сосредоточиться на своих прямых обязанностях и готовиться к тяжелому зимнему периоду.

Ранее сообщалось о том, что России выгодно проведение выборов на Украине, поскольку они могут привести к дестабилизации киевского режима. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.