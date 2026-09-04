Захарова назвала события на фронте "драматичными" для Киева Захарова: события на фронте развиваются драматично для киевского режима

Москва4 сен Вести.Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT на полях ВЭФ отметила, что события на фронте развиваются драматично для Киева, так как ВСУ теряют позиции.

По ее словам, успеха для Украины "нет и не будет".

Очень драматично для киевского режима развиваются события на фронте. Они теряют позиции, они не могут это скрыть, они проводят чудовищную, она уже получила своё название в народе, могилизацию украинцев сказала Захарова

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ отметил, что потери ВСУ превышают темпы набора в войска.