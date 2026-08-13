Захарова: с каждым днем киевскому режиму все труднее противостоять СВО

С каждым днем Киеву все труднее противостоять СВО, заявила Захарова Захарова: с каждым днем киевскому режиму все труднее противостоять СВО

Москва13 авг Вести.Киевскому режиму с каждым днем все труднее противостоять специальной военной операции России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский все активнее выпрашивает у Запада вооружения и военную технику, украинские военные запасы "тают на глазах", ВСУ не способна эффективно атаковать российские военные объекты, а потому пытается бить по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

С каждым днем возможность киевского режима противостоять СВО России снижается констатировала Захарова

Ранее Захарова призвала украинских боевиков бежать со своих позиций, пока их не уничтожили руками главы киевского режима Владимира Зеленского.