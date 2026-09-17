При атаке дронов в Запорожской области погибла председатель УИК

Глава УИК погибла при налете БПЛА в Запорожской области При атаке дронов в Запорожской области погибла председатель УИК

Москва17 сен Вести.В Запорожской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина.

Информация об этом была опубликована ЦИК РФ в MAX в четверг, 17 сентября.

Елена Астанина работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

ЦИК России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Елены Викторовны говорится в публикации Центральной избирательной комиссии России в MAX

Трагедия произошла в минувший вторник, 15 сентября, в селе Октябрьское Токманского муниципального округа.