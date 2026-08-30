Женщина и ребенок погибли при атаке дронов в Запорожской области

В Запорожской области из-за атак БПЛА погибли женщина и ребенок, еще двое ранены Женщина и ребенок погибли при атаке дронов в Запорожской области

Москва30 авг Вести.В Запорожской области во время атаки БПЛА ВСУ в селе Великая Белозерка и городе Каменка-Днепровская два человека погибли и два пострадали, есть повреждения жилого сектора и техники, сообщает администрация Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

В Великой Белозерке удар пришелся по частному дому. Погибли женщина и ребенок, ранен мужчина. Повреждения получили два домовладения говорится в сообщении

В Каменке-Днепровской женщина получила осколочное ранение, сейчас она находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Также повреждены частный дом и два автомобиля.

В Великой Знаменке под ударом оказались три частных домовладения, пострадало остекление, фасады и кровля.